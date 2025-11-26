この写真にはショッキングな表現、または18歳以上の年齢制限の対象となる内容が含まれます。 ご覧になる場合にはご了承の上、クリックしてください。

【11月26日 AFP】フランスの印象派画家オーギュスト・ルノワールによる、幼い息子ジャンを描いた未発表の作品が25日、パリのオークションで180万ユーロ（約3億2500万円）で落札された。競売を主催したドゥルオーがAFPに明らかにした。

落札されたのは油彩画「L'enfant et ses jouets – Gabrielle et le fils de l'artiste, Jean（子どもとそのおもちゃ―ガブリエルと画家の息子ジャン）」で、これまで展示も売買もされたことがなかった。

作品を長らく所有していたのは、ジャンの名付け親であり、ルノワールの友人で弟子でもあったジャンヌ・ボードーさんで、相続人に引き継がれていた。

1890年から1895年の間に描かれたとみられる本作には、後にアカデミー賞受賞映画監督となる次男ジャンが、乳母と一緒に座っている様子が描かれている。

美術史家でルノワール研究者のパスカル・ペラン氏は、公開にあたり「修復を受けていないにもかかわらず、作品の状態が極めて良い」と称賛した。

作品の予想落札価格は100万～150万ユーロ（約1億8000万～2億7000万円）とされていた。落札者については「国際的な買い手」と発表された。

1894年生まれのジャンは、1975年にアカデミー賞の生涯功労賞を受賞し、数年後に84歳で亡くなっている。(c)AFP