【11月26日 CGTN Japanese】英国や米国の知識層に愛読される政治経済誌「エコノミスト」はこのほど公式サイトで、中国の職業教育を紹介する記事を発表しました。記事は「中国東部の浙江省にある杭州技師学院（専門学校）では、学生6000人がドローンの操縦、電気自動車（EV）の保守点検、産業用ロボットの補修などを学んでいる。杭州技師学院は毎年数百社もの中国の企業を招き、さまざまな技術人材の需要を予測し、またその予測によってコースを新設している」と紹介しました。

報道によれば、中国はさらに多く、さらに優秀な技能教育を促進しており、現在は約3400万人の若者が職業教育を受けています。

中国政府は2022年、職業教育法を改正し、「職業教育は一般教育と同等に重要」であることを明確化しました。中国教育部は2024年12月、職業教育で40課程を新設しました。その多くは人工知能（AI）、バイオ医療などの活気ある業種に関連しています。中国政府はさらに2025年6月、2027年までに延べ3000万人を対象に職業技能向上のための教育を行う計画に着手しました。教育の重点は深海科学技術、低空域経済など、産業の発展にともない人材需要が急増している分野についてです。

この最新の計画は、大学卒業生が競争力のある技術を改めて身につけるために、再び学校に戻って深く学習することを奨励しています。浙江省、山東省、安徽省などの地方政府は学位を取得した大卒者に再教育の機会を与える計画を立てました。中国の求人サイトの智聯招聘が2024年に実施した調査では、大学卒業生の52％が、追加の職業教育を受けることによって就職機会を増やすことができると考えていることが分かりました。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

