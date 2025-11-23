この写真にはショッキングな表現、または18歳以上の年齢制限の対象となる内容が含まれます。 ご覧になる場合にはご了承の上、クリックしてください。

【11月23日 AFP】パレスチナ自治区ガザ地区で22日、イスラエル軍による空爆で21人が死亡し、数十人が負傷した。ガザの民間防衛当局が発表した。イスラム組織ハマスとイスラエルは、停戦違反をめぐって互いに非難を繰り返している。

イスラエル軍は、ガザ地区南部で「武装したテロリスト」が停戦の条件として設けられた境界線（イエローライン）を越え、イスラエル兵に発砲したと発表。これを受け、「ガザ地区内のテロリストを標的に攻撃を開始した」と説明した。

一方、ハマスの管理下にある民間防衛機関の報道官マフムード・バッサル氏はAFPに対し、「今夜、イスラエル軍は計5回の空爆を行い、21人が死亡した。これは明確な停戦違反だ」と非難した。

同機関によると、ガザ地区中部ヌセイラートでは住宅が空爆され7人が死亡、16人以上が負傷した。また、ガザ市西部のナスル地区では集合住宅が攻撃を受け、4人が死亡し、数人が負傷した。

バッサル氏によれば、ガザ地区中部デイルアルバラフでも住宅が直撃された。AFPの記者は、アルアクサ病院に救急車で搬送される子どもたちの姿を確認した。

ハマスが運営するガザの保健省によると、停戦発効後、20日までにイスラエルの攻撃で312人のパレスチナ人が死亡している。(c)AFP