【11月22日 CGTN Japanese】中国工業情報化部は11月19日、強制国家標準であるGB6675「玩具の安全性」シリーズの改訂状況を説明する報道説明会を開きました。

紹介によると、2024年の中国国内での玩具小売総額は2000年比25.5％増の978億5000万元（約2兆1500億円）で、輸出額は同19.1％増の398億7000万ドル（約6兆2300億円）でした。輸出先の40％超は米国およびEU市場でした。

中国は世界で最も完備した玩具産業チェーンが構築されており、生産技術の先進性や技術労働者のレベルの高さが競争における顕著な強みにつながっています。

関係機関の試算によれば、2025年通年の中国国内での玩具小売総額は1000億元（2兆2000億円）を突破する見込みです。近年ではブラインドボックスやフィギュアなど、情緒面の価値や収集価値を有する玩具市場が高成長を続けており、若年層の情緒面でのニーズを満たすと同時に、玩具産業の新たな経済成長点にもなっています。

統計では、2024年の国内トレンド玩具とコレクション玩具および関連商品の小売総額は558億3000万元（約1兆2200億円）に達しました。革新能力を備えた中国企業がオリジナル知的財産開発やブランド運営で強みを発揮して国内需要を満たす一方で、中国発の創造を世界に発信し、世界を舞台に玩具産業の国際的影響力を力強く向上させていくでしょう。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

