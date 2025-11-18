【11月18日 CGTN Japanese】2025年6G発展大会がこのほど、北京で開催されました。大会で発表された情報によると、中国はすでに6Gの第1段階技術試験を終え、300項目以上の重要技術の蓄積を達成したとのことです。

6Gは2030年の商用化を目指すインテリジェントな次世代の総合的デジタル情報インフラであり、現在は技術的開発の成果を上げ始め、標準化に関する研究が全面的に始動する重要な段階にあり、世界の業界から高い関心を集めています。

中国工業・情報化部は、「今年は中国の6G標準化に関する研究が全面的に始動した年で、現在は第1段階、すなわち鍵となる技術試験段階を終え、6Gの主な技術的方向性が明確にされており、300項目以上の技術が蓄積されている。同時に、産業の基本的構造を世界と共有し、グローバル産業チェーンの上・下流の100社以上の企業と力を合わせて、6Gの革新的発展を推進し、主な国際機器メーカーに全面的に第1段階の6G技術試験に参加してもらい、技術開発・試験検証・グレードアップの最適化という『三位一体』の研究・開発・検証体制を確立した」と説明しました。

報道によれば、中国の6G開発は技術のイノベーションに拍車をかけており、産業の方向性がますます明確になる重要な段階にあります。今後はモバイル通信産業と関連産業の融合と革新をいっそう進化させ、応用事例が6G産業の発展をけん引するという役割を発揮させ、6G融合応用産業システムの将来に向けた布石と育成を行い、世界中の「産・学・研・用」関係者との緊密な協力、知恵を絞った議論を通じて共に発展を推進していくとのことです。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

