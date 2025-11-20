【11月20日 CNS】近日、吉林省（Jilin）から「長春都市圏発展計画」が国家発展改革委員会から正式に承認されたというニュースが伝わってきた。これは、瀋陽都市圏に続き、東北で2つ目の国家級都市圏が誕生したことを意味する。遼寧省（Liaoning）瀋陽市（Shenyang）から吉林省長春市（Changchun）へ、2年ぶりに国家レベルで東北に国家級都市圏が承認された今回の動きは、どのようなシグナルを発しているのだろうか。

都市圏とは、地域経済の「最大公約数」といえる存在だ。先進国の発展の歩みを見ると、経済成長は多くの場合、都市圏を軸に進んできた。ニューヨーク都市圏、北米五大湖都市圏、日本の首都圏がその典型である。都市圏内で都市がグループとして発展することで、行政区分に縛られない連携が進み、インフラの相互接続や産業協働、公共サービスの一体化が可能となり、地域全体の競争力が高まる。

中国でも都市圏の整備は着実に進んでいる。成渝地域（重慶市＜Chongqing＞と四川省＜Sichuan＞成都市＜Chengdu＞の一帯）、長江中流域（湖北省＜Hubei＞の武漢市＜Wuhan＞、湖南省＜Hunan＞の長沙市＜Changsha＞、江西省＜Jiangxi＞の南昌市＜Nanchang＞など）、中原地域（河南省＜Henan＞鄭州市＜Zhengzhou＞を中心とする地域）など、都市圏や都市群はすでに地域競争の主要な形となっている。東北地方もその例外ではない。中国建国初期の工業を支え「共和国の長子」とも呼ばれる東北地域は、栄光の時代もあれば苦しい時期もあれば困難の時期も経験した。新時代の東北全面振興は、北方地域全体の発展戦略にかかわる重要な課題である。

こうした背景のもと、都市圏を核に地域発展をけん引することが必然の選択となった。2023年には瀋陽都市圏が承認され、全国で9番目、東北で初の国家級都市圏が誕生した。そして今回、長春都市圏が続いて「国家チーム」入りし、東北では二つの都市圏が連動する構図が見え始めている。

瀋陽都市圏と異なり、長春都市圏には独自の強みがある。瀋陽都市圏は瀋陽を中心に鞍山、撫順などの伝統的工業都市を多く抱え、規模が大きく都市間連携に重点が置かれている。一方で長春都市圏は、長春の「一極集中」という現実を踏まえ、核心都市の発信力で吉林省全体の成長を押し上げる形となっている。長春は吉林省GDPの50％以上を占める典型的な「強省都」であるため、長春を中心に都市圏を形成することは現実的であり、効率的でもある。

もちろん、長春都市圏は長春だけの話ではない。現在の計画では、長春市、吉林市、四平市（Siping）、遼源市（Liaoyuan）の4都市で構成され、計画区域の面積は約2.97万平方キロ、常住人口は約1210万人となる。都市圏の空間構造としては、「一中心・三グループ・五帯・一回廊」と呼ばれる「1351」モデルが示されており、これは長春を中心に周辺3都市を都市群としてまとめ、5本の産業発展ベルトと1本の連携回廊を配置する構造を指している。とはいえ、「そもそも吉林省は大きくなく、地級市は9つしかないのに、その約半分が長春都市圏に入るのはなぜか」と疑問に思う人もいるかもしれない。

鍵となるのは「産業」である。産業があれば人口が集まり、発展の基盤が整う。長春の現代都市圏づくりは産業連携なくして成立しない。長春は中国自動車産業の発祥地であり、中国第一汽車集団（FAW Group）の本拠地だ。新エネルギー車の台頭という課題はあるものの、巨大な自動車産業と整備されたサプライチェーンは長春、さらには吉林全体の根幹となっている。こうした産業チェーンを軸に、四平など都市圏内の都市は一汽などのメーカーと積極的に連携し、自動車部品産業の配置を進めている。また、長春は中韓（長春）国際協力示範区、国家自主イノベーション示範区、国家農業ハイテク区など複数の国家級プラットフォームを持ち、都市圏建設に広い政策的な可能性をもたらしている。

では、なぜ瀋陽に続き東北で再び都市圏が承認されたのか。一つには現実的な判断がある。限られた資源を最も条件が整い、潜在力の大きい地域に投入し、都市圏として最大限の効果を発揮させるためだ。もう一つには国家戦略への対応がある。「長春都市圏発展計画」では、長春市、黒竜江省（Heilongjiang）ハルビン市（Harbin）、遼寧省大連市（Dalian）、瀋陽市を戦略拠点とし、現代農業、先端製造、科技イノベーション、氷雪観光を柱とする南北回廊の産業協力・対外開放を打ち出している。

「東北全面振興『第14次五か年計画（十四五）』実施方案」では、2025年までに東北の重点分野で新たな突破を実現することが掲げられている。その中には、優位性を補い合う高品質な地域経済構造の形成、都市群・都市圏の牽引力強化が明確に示されている。瀋陽、長春の都市圏が相次いで承認された今、東北で次に国家級都市圏となるのはどこだろうか。(c)CNS-三里河中国経済観察/JCM/AFPBB News