【11月19日 東方新報】中国国家鉄路集団（以下「国鉄集団」）は14日、1〜10月の全国鉄道固定資産投資額が6715億元（約14兆6237億円）に達し、前年同期比5.7％増となったと明らかにした。

国鉄集団建設部の担当者によると、今年に入ってから、遼寧省（Liaoning）瀋陽市（Shenyang）と黒竜江省（Heilongjiang）ジャムス市（Jiamusi）を結ぶ瀋佳高速鉄道の瀋陽〜白河区間や、湖北省（Hubei）襄陽市（Xiangyang）、荊門市（Jingmen）を結ぶ襄荊高速鉄道などの新線・新駅が次々と完成・運用開始され、鉄道路線網の通達性とカバー範囲がさらに向上し、地域間の交通ネットワークがより密接につながり、高度な広域連携が進んだ。

10月に入ってからも、一連の重点プロジェクトで前向きな進展が見られた。貴州省（Guizhou）盤州市（Panzhou）と興義市（Xingyi）を結ぶ盤興高速鉄道は運行試験段階に入り、広東省（Guangdong）広州市（Guangzhou）と湛江市（Zhanjiang）を結ぶ高速鉄道の広州〜新興南区間は総合試験調整段階に進んだ。西安東駅の駅舎は主体構造が無事に完成し、四川省（Sichuan）成都市（Chengdu）〜達州市（Dazhou）〜重慶市（Chongqing）万州区間の高速鉄道の全線で最重要工事とされる遂寧・涪江特大橋も順調に閉合した。

担当者は、今後も重点事業の建設を積極的に推進し、年間の鉄道建設投資を高い水準でやり遂げ、「第14次五か年計画」の円満な締めくくりを目指し、経済の持続的な回復と好転を下支えしていくと述べた。(c)東方新報/AFPBB News

