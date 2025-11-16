この写真にはショッキングな表現、または18歳以上の年齢制限の対象となる内容が含まれます。 ご覧になる場合にはご了承の上、クリックしてください。

【11月16日 AFP】25-26フィギュアスケートグランプリ（GP）シリーズ、第5戦スケートアメリカは15日、ニューヨーク州レークプラシッドでペア・フリースケーティング（FS）が行われ、世界王者の三浦璃来/木原龍一組が141.57点を記録し、合計215.99点で逆転優勝を飾った。

三浦/木原組はサイドバイサイドのジャンプで苦しみ、完璧な演技とはいかなかったものの、洗練された構成要素と落ち着きが奏功して今季GPシリーズ2勝目を挙げ、12月に名古屋で開催されるGPファイナルの出場権を手にした。

ショートプログラム（SP）で首位に立っていたアナスタシア・メテルキナ/ルカ・ベルラバ組（ジョージア）は、ミスが重なりFSでは4位に終わったが、合計195.73点で2位に入った。3位には合計182.87点でケリーアン・ローリン/ルーカス・イーシアー組（カナダ）が続いた。

男子・FSでは、ケビン・エイモズ（フランス）がSP首位の友野一希を逆転し、自身初となるGP制覇を遂げた。

2017年にGPシリーズ初出場を飾ったエイモズは、これまで7度表彰台に上がりながらもタイトルとは無縁だったが、この日は159.97点を記録し、合計253.53点で優勝を果たした。

2位には合計251.09点でミハイル・シャイドロフ（カザフスタン）が続き、友野は合計245.57点で3位となった。

友野は2本の4回転ジャンプで転倒すると、トリプルアクセルでも着氷が乱れ、FSでは8番手の149.80点に終わった。来年2月のミラノ・コルティナダンペッツォ冬季五輪で日本代表3枠を目指す中では、痛手となる結果に終わった。

女子・SPでは、渡辺倫果が74.35点で首位発進を果たした。2位には73.73点で現世界女王のアリサ・リウ（米国）、3位には69.69点でララナキ・グットマン（イタリア）が続いた。(c)AFP