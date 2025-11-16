【11月16日 CGTN Japanese】上海証券取引所で11月12日に開催された国際投資家会議では、中国資本市場の高水準な制度型開放が拡大を続けることに伴い、2020年末には3兆元（約60兆円）超だった海外投資家のA株保有時価総額が、現在では3兆5000億元（約70兆円）超にまで増加したことが明らかにされました。

中国証券監督管理委員会の李明副主席は「海外投資家のA株時価保有総額は現在までに3兆5000億元を超えており、A株市場の重要な参加勢力になった。中国資本市場の対外開放の門戸は今後ますます大きく開かれていく。より多くの先物やオプション商品が対外開放の対象に組み入れられ、外資機関の中国資本市場参加の利便性を高めていく」と表明しました。

上海証券取引所の邱勇理事長は、「我々は発行と上場、追加資金調達、合併と再編などの重要制度を改善し、資本を先端技術、先進的製造業、未来型産業への投資に誘導する。技術革新と産業革新の深い融合を推進するとともに、国際化された商品体系を充実させ、世界での競争力と吸引力を高めていく」と述べました。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

