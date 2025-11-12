この写真にはショッキングな表現、または18歳以上の年齢制限の対象となる内容が含まれます。 ご覧になる場合にはご了承の上、クリックしてください。

【11月12日 AFP】ロシアの裁判所は11日、反戦の曲を歌ったとして、すでに2度の拘留処分を受けている18歳のストリートミュージシャンに対し、新たに13日の拘留を命じた。

ロシアでは、ウクライナへの軍事作戦やウラジーミル・プーチン大統領、軍に対する公の批判は、広範な検閲法の下で禁止されている。

「ナオコ」の芸名で活動する音楽学生ダイアナ・ロギノワさんは先月、サンクトペテルブルクで亡命中のロシア人アーティスト、モネトチカらの反戦曲を路上で披露したとして逮捕された。

このライブの映像は瞬く間に拡散し、政府や戦争への公然の反対がほとんど見られない中で注目された。

ロギノワさんはこれまでに13日の拘留を2度言い渡されており、いずれも釈放直後に再逮捕されて新たな容疑で訴追されている。

人権派弁護士らによると、ロギノワさんは現在、いわゆる「拘留の連鎖」の状態に置かれているという。これは、検察当局が軽微な罪状を次々と適用して、被拘留者を常に拘束状態に置く手法だ。

AFPの記者によると、今回の裁判では「大規模な人々の集会を組織した」として新たに13日の拘留が科された。

ロギノワさんの逮捕後、彼女とバンド「ストップタイム」を支持する動画がTikTok上に多数投稿され、他の若いストリートミュージシャンたちも罰金や拘留の危険を冒して連帯を示している。(c)AFP