【11月6日 AFP】4日投開票の米ニューヨーク市長選で民主党の急進左派ゾーラン・マムダニ氏（34）が当選したのを受け、イスラエルの右派アミハイ・シクリ・ディアスポラ・反ユダヤ主義闘争相（リクード）は5日、ニューヨーク在住のユダヤ人に対しイスラエルへの移住を促し、マムダニ氏をパレスチナのイスラム組織ハマスの支持者だと糾弾した。

マムダニ氏は1月に就任すれば、イスラム教徒として初めてのニューヨーク市長となる。​

​長年にわたりパレスチナの大義を支持してきたマムダニ氏はここ数か月、自身も経験したイスラム嫌悪（イスラもフォビア）だけでなく反ユダヤ主義についても声高に非難している。

シクリ氏はX（旧ツイッター）に、「かつて世界の自由の象徴であったこの街（ニューヨーク）が、ハマス支持者にその鍵を渡してしまった」と投稿。

「ニューヨークは二度と元には戻らない。特にユダヤ人コミュニティーにとっては。ロンドンがすでに陥った深淵（しんえん）へ、ニューヨークも目を開けたまま歩みを進めている」「ニューヨークのユダヤ人の皆さん、イスラエルの地を新たな故郷とすることを真剣に検討してほしい」と付け加えた。

マムダニ氏は、イスラエルを「アパルトヘイト体制」と呼び、パレスチナ自治区ガザ地区での紛争を「ジェノサイド（集団殺害）」と非難してきたことから、ユダヤ人コミュニティの一部に反発されている。

イスラエルの極右イタマル・ベングビール国家治安相（ユダヤの力）も5日、シクリ氏に同調。

「反ユダヤ主義が常識を打ち負かした。マムダニはハマス支持者であり、イスラエルの敵であり、公然たる反ユダヤ主義者だ」と声明で述べた。

極右政党「わが家イスラエル」のアビグドール・リーベルマン党首はX（旧ツイッター）に、「ニューヨークは人種差別主義者、ポピュリスト、そして公然たるシーア派イスラム主義者を市長に選出した」と投稿した。

マムダニ氏は、ドナルド・トランプ米大統領やビジネスエリート、保守系メディアに政策とイスラム教徒であることを激しく攻撃されたにもかかわらず、ニューヨーク市長選で圧勝した。

トランプ氏は4日、土壇場でニューヨーク市長選に介入し、自身のSNS「トゥルース・ソーシャルへの投稿で、マムダニ氏を「ユダヤ人嫌い」と中傷した。(c)AFP