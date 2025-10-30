この写真にはショッキングな表現、または18歳以上の年齢制限の対象となる内容が含まれます。 ご覧になる場合にはご了承の上、クリックしてください。

【10月30日 AFP】25MLBは29日、ワールドシリーズ（7回戦制）第5戦が行われ、トロント・ブルージェイズが6-1でロサンゼルス・ドジャースを下し、1993年以来32年ぶりの優勝に王手をかけた。

ブルージェイズは、先発登板した新人のトレイ・イェサベージが12奪三振の好投を見せた。

第4戦を制してシリーズ2勝2敗のタイに追いついたブルージェイズは、敵地で王者ドジャース相手に投打で見事な総合力を発揮し、一歩リードした。

ブルージェイズは1回、デービス・シュナイダーがドジャース先発のブレイク・スネルから初球先頭打者本塁打を放つと、2番ブラディミール・ゲレーロJr.もソロ弾を左翼スタンドにたたき込み、あっという間にリードを奪った。ワールドシリーズ史上初となる先頭打者からの2者連続ホームランで先手を取ったチームは、その後も追加点を重ねてリードを最後まで守り抜いた。

投げてはイェサベージが、スターぞろいのドシャース打線を7回104球、1失点、3安打と圧巻の投球で抑え込んだ。12三振を奪って四球なしのピッチングは、ワールドシリーズ史上初だった。

今季序盤は観客数百人規模のマイナーリーグで投げていた22歳のイェサベージにとっては、まさにおとぎ話のようなポストシーズンとなった。

ドジャースの連覇への望みが風前のともしびとなる中、第6戦と第7戦は、31日と11月1日にトロントで行われる。(c)AFP