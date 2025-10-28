この写真にはショッキングな表現、または18歳以上の年齢制限の対象となる内容が含まれます。 ご覧になる場合にはご了承の上、クリックしてください。

【10月28日 AFP】国連（UN）とフランスは26日、レバノン南部で国連平和維持部隊（PKO）の近くで起きたイスラエル軍による攻撃を非難した。国連部隊がイスラエルの偵察用無人機を無力化したことを受け、イスラエル軍が攻撃したとされる。

国連のステファン・ドゥジャリク報道官は「25日の一連の攻撃について非常に懸念している。イスラエルの無人機はUNIFIL（国連レバノン暫定軍）の近くに手榴弾を投下した他、イスラエル軍の戦車がUNIFILの作戦地域であるクファル・キラで平和維持部隊に向けて発砲した」と述べた。

また「UNIFILは今回の攻撃に対してイスラエル国防軍（IDF）に強く抗議している。IDFによってさまざまな形で標的にされていると感じるのはこれが初めてではない。レーザーを向けられたり、警告射撃を受けたりしている。非常に危険だ」と強調した。

UNIFILはレバノン軍と協力し、イランの支援を受ける武装組織ヒズボラとイスラエルとの間で結ばれた停戦協定の履行を監視している。

フランスの外交筋によると、25日の攻撃はフランスのUNIFIL部隊を標的にしたものだったという。

UNIFILは、イスラエル軍の無人機が部隊の上空を「攻撃的」に飛行したとし、「平和維持部隊は無人機を無力化するために必要な防御措置を講じた」と声明で述べた。

さらに「別の無人機がクファル・キラ近くでパトロール中の部隊に接近して手りゅう弾を投下し、イスラエル軍の戦車が平和維持部隊に向けて発砲した。幸いにも、UNIFILの要員や装備に被害はなかった」と説明した。

一連の攻撃について、イスラエル軍は「初期調査によれば、UNIFIL部隊が意図的に無人機に発砲し、撃墜した。無人機の活動はUNIFIL部隊に脅威を与えるものではなかった」と反論している。(c)AFP