【10月27日 CGTN Japanese】中国で初めての海洋の塩分に関する情報を取得するためのリモートセンシング衛星「海洋塩分探査衛星」がこのほど、軌道上におけるすべてのテストを終了し、ユーザーの長期的使用に対応できる引き渡しの条件が整いました。

海洋塩分探査衛星は「海洋四号01星」とも呼ばれ、中国の国家民用宇宙インフラにある科学研究用の衛星であり、2024年11月14日に打ち上げられました。この衛星が軌道に入ってから、プラットフォームの稼働状態設定や、ペイロードの稼働テスト、衛星と地上のリンク構築、業務機能の検証など、いくつかの重要な段階を経て、機能、性能ともに設計指標を満たすか、それを上回っていることが確認されました。

同衛星の打ち上げ成功により、中国の衛星による海洋塩分探査の空白が埋められることになりました。同衛星は今後、海洋環境の保護や防災・減災、グローバルな気候変動の対応などのために地球規模の高精度な海洋塩分データを提供します。また、土壌の湿度測定にも対応できることから、干ばつのモニタリングや農業地帯の環境モニタリング、数値による天気予報などの業界のユーザーのニーズを満たすこともできます。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

