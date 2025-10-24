この写真にはショッキングな表現、または18歳以上の年齢制限の対象となる内容が含まれます。 ご覧になる場合にはご了承の上、クリックしてください。

【10月24日 AFP】コカインの代金200ドル（現在のレートで約3万円）を支払わなかったとして、男性を生きたまま焼き殺し殺人罪で死刑判決を受けた男が23日、米南部アラバマ州で窒素吸入（窒素ガスをフェースマスクに注入して死刑囚を窒息死させる方法）により死刑を執行された。

アラバマ州矯正局によると、アントニー・ボイド死刑囚（54）は中部時間午後6時33分（日本時間24日午前8時33分）、アトモアの州立刑務所で死亡が確認された。

一貫して無罪を主張してきたボイド死刑囚は1995年、グレゴリー・ヒューグリーさん（32）を殺害した。

ボイド死刑囚は他の3人の男と共に、コカインの代金200ドルを支払わなかったヒューグリーさんに銃を突きつけて拉致。

野球場に連れて行き、ダクトテープで縛りガソリンをかけた上で、火を付けた。

ボイド受刑者は、共犯のクインテイ・コックス受刑者の証言に基づいて有罪判決を受けた。コックス受刑者は死刑を免れた。

米国では今年これまでに40件の死刑が執行され、43件を執行した2012年以来最多となっている。

執行件数が最も多いのはフロリダ州で14件。次いでテキサス州とアラバマ州それぞれが5件となっている。

窒素吸入による死刑執行は、国連の専門家によって残虐かつ非人道的だと非難されている。

死刑は全米50州のうち23州で廃止、カリフォルニア、オレゴン、ペンシルベニアの3州では執行が一時停止されている。

ドナルド・トランプ大統領は死刑を支持しており、就任初日に「特に凶悪な犯罪」に対する死刑適用の拡大を求めた。(c)AFP