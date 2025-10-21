【10月21日 CGTN Japanese】中国南部の海南省からの離島免税ショッピング政策が間もなくアップグレードされ、11月から正式に施行されます。今回のアップグレードでは離島免税の対象品目が拡大し、割引の幅が広がるだけでなく、購入方法もより便利になります。

まず、これまで海南省の離島免税店では主に化粧品、時計・アクセサリー、衣類・靴・帽子など45品目の商品を販売していましたが、今回のアップグレードにより商品の種類が47品目に拡大し、新たにペット用品、ギターやバイオリンなどの楽器類が追加されるだけでなく、小型家電製品や電子製品分野でロボット掃除機、ミニドローン、キーボードやマウスといった「ハイテク」製品も加わります。

さらに、これまで海南省の離島免税店では輸入品のみを取り扱っていましたが、新政策の実施により、陶磁器やシルクのスカーフなど中国の国産品も販売が許可されます。これまで海南省の離島免税は海南省から離れる国内の旅客のみが利用可能で、海南省から出国する観光客は市内の免税店や税還付店を利用する必要がありましたが、新政策の実施後は、海南省から出国する旅客も同様に離島免税店で買い物ができるようになります。

新政策は11月1日から施行され、「購入後返税の即時受け取り」の15種類の商品を除き、ほとんどの免税商品についてはこれまで通り空港や港での受け取りとなります。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

