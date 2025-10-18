【10月18日 AFP】ドナルド・トランプ米大統領が17日、元共和党下院議員のジョージ・サントス氏の刑期を減刑した。

ニューヨーク州選出のサントス元下院議員は、選挙献金した人物の個人情報を盗み、クレジットカードを不正使用したとして、詐欺および個人情報の窃盗などの罪で今年4月に拘禁7年3月の実刑判決を受け、7月に収監された。不正に手に入れた資金でサントス元下院議員は豪華な休暇を過ごしたり、ボトックス注射をしたりしたという。

トランプ氏は自身のSNS「トゥルース・ソーシャル」に「ジョージは長期間にわたり独房に収容され、あらゆる報告によればひどい扱いを受けてきた」とし、「少なくともサントスには、常に共和党に投票する勇気、信念、知性があった」「よって私は、ジョージ・サントスの刑期を減刑する文書に署名し、即時釈放することにした」と投稿した。

大統領による減刑は恩赦とは異なり、元の有罪判決はそのまま残るが、刑期が短縮される。

サントス元下院議員は、当選後に自身の経歴の大部分を偽っていたことを認め、2023年に下院から追放されていた。(c)AFP