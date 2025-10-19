【10月19日 CGTN Japanese】中国の大手自動車メーカー比亜迪（BYD）が先ごろ発表したデータによると、同社は今年9月、英国市場で初めて月間販売台数が1万台を突破し、1万1271台に達したとのことです。これは前年同月の月間販売台数1150台に比べ、約9.8倍増となりました。1～9月の累計販売台数は約3万5000台、市場シェアは3.6%に上昇し、英国は中国国内を除きBYDの最大市場となりました。

BYDは、英国で9月に販売された1万1271台のうち、大半はスポーツ多目的車(SUV)「Seal U」のプラグインハイブリッドモデルであったことを明らかにしています。

英国は他の主要海外市場と異なり、中国製の電気自動車（EV）に関税を課しておらず、BYDなど中国企業にとって魅力的な市場です。対照的に、EUと米国はすでに中国製EVに高い関税を課すか課す計画を立てています。

ボノ・グー（Bono Ge）BYD英国・アイルランド地域マネージャーによると、同社は今後数カ月でさらに多くの新型ハイブリッドとEVモデルを販売する予定です。英国でのブランド発展の見通しについて、「極めてエキサイティングだ。BYDは英国でちょうど100店舗目の小売店を開設したばかりだ」と強調しました。

英国自動車工業会（SMMT）が発表した最新のデータによると、今年9月の英国の新車販売台数では、EV全体の販売台数が大幅に増加したにもかかわらず、販売台数の半分以上をガソリン車とディーゼル車が占めているとのことです。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

