【10月15日 AFP】アフガニスタンとパキスタンの国境で新たな衝突が発生し、民間人15人が死亡、数十人が負傷したとアフガニスタン当局が15日、AFPに述べた。

地元情報当局の報道担当者によると、衝突はアフガニスタン南部のスピンボルダックの町で夜間に発生し、15人の民間人が死亡したという。

犠牲者の数は、スピンボルダックの病院関係者によっても確認された。また、80人以上の女性と子どもが負傷したという。

タリバン政府のザビフラ・ムジャヒド報道官は、パキスタン軍が「再び」スピンボルダックに対して「小火器と重火器」で攻撃したと非難した。

ムジャヒド氏の声明によると、民間人12人が死亡、100人が負傷した。治安部隊の犠牲者には触れず、パキスタン兵が無力化され、武器の押収や拠点の制圧が行われた後に地域が平穏を取り戻したと述べた。

パキスタン側は直ちにコメントしなかったが、治安筋によると、スピンボルダックより北にあるクラム地域からアフガン側の拠点を標的にしたという。

パキスタン政府は、アフガニスタンがパキスタン・タリバン運動（TTP）率いる武装勢力を匿っていると非難しており、安全保障をめぐる対立で両国間の緊張が高まっている。(c)AFP