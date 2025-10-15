この写真にはショッキングな表現、または18歳以上の年齢制限の対象となる内容が含まれます。 ご覧になる場合にはご了承の上、クリックしてください。

【10月15日 AFP】米ソウル歌手のディアンジェロさんが膵臓（すいぞう）がんのため死去した。51歳だった。複数の米メディアが14日、報じた。

R&Bのアイコンでネオソウルの先駆者であるディアンジェロさんは、楽曲「ブラウン・シュガー」などの色気あふれるヒットを生み出し、ジャンルを融合させ新たな道を切り開いた。

家族は米娯楽誌バラエティに「家族の輝く星がこの世での光を閉じました。長期にわたる勇敢ながんとの闘いの末、マイケル・ディアンジェロ・アーチャー、世界中のファンにディアンジェロとして知られる彼が天に召されたことをお知らせするのは心が痛みます」と述べた。

ディアンジェロさんは1995年のデビューアルバム「ブラウン・シュガー」や2000年リリースの「VOODOO」などで高く評価された。

「VOODOO」のリードシングル「UNTITLED（HOW DOES IT FEEL）」はグラミー賞最優秀男性R&Bボーカル・パフォーマンス賞を受賞し、アルバムも最優秀R&Bアルバムに選ばれた。(c)AFP