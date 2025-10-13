この写真にはショッキングな表現、または18歳以上の年齢制限の対象となる内容が含まれます。 ご覧になる場合にはご了承の上、クリックしてください。

【10月13日 AFP】イスラエルのイツハク・ヘルツォグ大統領は13日、パレスチナ自治区ガザ地区からの人質解放や、2年に及んだ戦闘の終結に貢献したとして、米国のドナルド・トランプ大統領に同国最高位の名誉勲章を授与すると発表した。

ヘルツォグ氏は声明で「トランプ大統領はそのたゆまぬ努力を通じ、私たちの愛する人々を家族のもとに帰すだけでなく、中東における安全と協力、そして平和な未来への真の希望に基づく新しい時代の基盤を築いた」と述べ、「トランプ氏にイスラエル大統領名誉勲章を授与することは私にとって大きな名誉だ」と強調した。

授与は「今後数か月以内」に行われる予定で、13日のトランプ氏のイスラエル訪問時にその決定が伝えられる。

また、イスラエルとハマスは13日、和平計画の第一段階として、人質と囚人の交換を実施する予定だ。

イスラエル大統領府によると、この名誉勲章は国家または人類に対して卓越した貢献をした個人に授与されるもので、2013年にはバラク・オバマ米元大統領にも授与されている。(c)AFP