この写真にはショッキングな表現、または18歳以上の年齢制限の対象となる内容が含まれます。 ご覧になる場合にはご了承の上、クリックしてください。

【10月11日 AFP】米プロバスケットボール（NBA）のプレシーズンゲームが10日、6年ぶりに中国で開催され、フェニックス・サンズがオーバータイムの末に132-127でブルックリン・ネッツを下した。

ヒューストン・ロケッツのゼネラルマネジャー（GM）を務めていたダリル・モリー氏が2019年に香港の民主化運動を支持するツイートをしてから関係が悪化し、NBAの中国開催は途絶えていた。

マカオで2試合予定されている対戦の初戦は、推定1億2500万人がバスケットボールをプレーしている中国市場との関係修復を目指すNBAの取り組みの集大成となった。

満員となった会場のベネチアン・アリーナでは、サンズのデビン・ブッカーに大歓声が送られ、ネッツに所属する中国出身の曾凡博（ゼン・ファンボ）はデビューを果たした。

中国バスケットボール協会（CBA）は同日、NBAとの戦略的パートナーシップを発表。国営メディアによると、中国国内のチームがNBAサマーリーグや米国での女子プロバスケットボール（WNBA）プレシーズンゲームに参加する機会の提供されるという。

2000年代に姚明（ヤオ・ミン）のブームでNBAは中国で人気を博し、2004年から2019年にかけて28試合のプレシーズンゲームが中国で開催されていた。(c)AFP