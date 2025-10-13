【10月13日 CGTN Japanese】米国の「MITテクノロジーレビュー」はこのほど、中国で人気を博している人工知能おもちゃ（AIトイ）が今では米国の店頭にも登場しているとの記事を掲載しました。



2024年末時点で、中国ではAIトイ会社が1500社を超えています。深セン市玩具業界協会などがこのほど発表した報告書によると、2030年までにAIトイの世界市場規模は1000億元（約2兆1500億円）を突破し、成長率は他の消費型AI分野を上回ると予測しています。



市場に出回る最新AIトイの一つには、卓球ボールのようなBubblePalと呼ばれるAIトイストラップがあります。このAIトイにはスマートフォンアプリが搭載され、保護者はディズニーのエルサから中国で熟知されているアニメキャラクターのナダまで、プリセットされた複数のキャラクターを切り替えることができます。この製品はディープ・シーク（DeepSeek）の言語モデルに基づいて動作し、昨夏の発売以来、すでに20万個を販売しています。



中国のAIトイは目下、米国、英国、カナダ、ブラジル、ドイツ、タイなど10カ国以上で販売されています。米国の金融業界向けAIチャットボットのAlphaWatch.AIの中国技術アナリストは、「子ども向けのスマートデバイスは中国で特別な意義がある。中国にはすでに子ども向け教育電子製品の成熟した市場があり、世界的に見ても同じ規模に達しているところはない」と述べています。



中国のAIトイブームは、数十年にわたり子ども向けに設計された消費電子製品の基礎の上に成り立っています。1990年代には、歩歩高（ブーブーガオ）などの企業が学習用電子デバイスなどを発売していました。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

