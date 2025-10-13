【10月13日 CNS】エレベーターで登る「無痛登山」、ゆっくり地上に降りる「スローバンジー」、水面に身を任せる「ゆる漂流」

いま中国では、体力をほとんど使わずに最大限の心理的満足を得る「窝囊游（ゆる旅）」が静かにブームを巻き起こしている。刺激を求めつつも、安全で癒されたい人のための新しい旅のスタイルだ。

北京市の黄花城水長城、湖北省（Hubei）黄石市（Huangshi）の「天空の城」、湖南省（Hunan）長沙市（Changsha）の石燕湖など、各地の観光地では相次いで「ゆるバンジー」体験を導入している。

高さは通常のバンジーの半分ほどで、参加者は専用の安全装備を着けて跳台から軽く飛び出すだけ。落下の瞬間にわずかに重力を感じるが、すぐに伸縮ロープに支えられてゆっくりと降下する。怖さよりも安心感が勝り、誰でも笑いながら空中散歩を楽しめる。

激しい急流や波を越える必要のない「ゆる漂流」も、近年人気が急上昇している。データによると、今年の夏は「ゆる漂流」の検索数が前年同期比で135％増加したという。

河南省（Henan）の重渡溝や山東省（Shangdong）の利山涧、浙江省（Zhejiang）安吉県の原野西渓、江蘇省（Jiangsu）常州市（Changzhou）の茅山森林世界、さらには北京市郊外でも、続々と新しいコースが登場している。救命胴衣を着けて小舟に寝そべるか、水面にそのまま浮かびながら、ただ空を眺め、川の流れに身を任せる。

北京市在住の林木さん（Lin Mu、仮名）さんは、8月に広西チワン族自治区（Guangxi Zhuang Autonomous Region）で体験した「ゆる漂流」を忘れられないという。

「体を『大』の字に広げて力を抜くと、世界が一気に静かになって、心まで穏やかになる。流れに乗って回転しながら、自然が次々と景色を運んできてくれるんです。周りには同じように無言で漂う人たちがいて、まるで全員が自然と一体になって現実から逃れているようでした」と語る。

山登りにもこの「ゆるスタイル」が登場している。浙江省の千島湖畔にある天屿山では、徒歩で登れば1時間かかるところを、全長345メートルの屋外エスカレーターでわずか10分。しかも噴霧装置つきで、炎天下でもミストに包まれて涼しく、まるで雲の中を歩いているような気分になれる。

下山も遊び心たっぷりだ。天屿山ではゴムボートに乗って、ガラス製のウォータースライダーを滑り降りることができる。滝や竹林を抜けながら、10分ほどで山のふもとに到着する。

ほかにも各地の観光地では「自動登山」をさらに楽しくアレンジしている。杭州市（Hangzhou）のOMGハートビートパークでは、木馬型の乗り物に乗って6分で山頂へ向かう「天馬行空」体験が人気だ。山頂で再び乗り物に乗って下山もでき、何度でも楽しめる。

スリルを味わいたい人には、ジグザグコースを疾走する「スカイレール」が用意されており、スピードを自分で調整しながら山の景色を満喫できる。

こうした「ゆる旅」は、若者だけでなく高齢者や子ども連れの家族にも支持されている。安徽省（Anhui）の明堂山では、2020年に「怠け者登山」プランを導入。ロープウェーや動く歩道を使って、体力に自信のない人でも手軽に山を楽しめるようにした。湖北省から訪れた陶楽（Tao Le）さんは「高齢の両親も子どもも無理なく参加でき、まさに『登らずに山を遊ぶ』体験でした」と話す。

西北師範大学（Northwest Normal University）の李巍（Li Wei）教授は、「『ゆる旅』は『怠けること』ではなく、新しい体験の再構築だ」と指摘する。

「今の中国人旅行者は『頑張って遊ぶ』よりも、心身を整える持続的な旅を求めている。山や川は征服する対象ではなく、抱きしめる対象に変わりつつある。旅の価値は強さや量ではなく、どれだけ心地よく、どれだけ自分と向き合えたかにあるのです」と語った。(c)CNS/JCM/AFPBB News

