この写真にはショッキングな表現、または18歳以上の年齢制限の対象となる内容が含まれます。 ご覧になる場合にはご了承の上、クリックしてください。

【10月9日 AFP】フランスのドミニク・ペリコ受刑者（72）が見知らぬ男数十人を募って当時妻だったジゼル・ペリコさん（72）をレイプさせた事件の一審で有罪判決を受けた51人のうち唯一控訴した男の控訴審で8日、ジゼルさんは再び証言台に立ち、動画などの証拠があるにもかかわらず依然として起訴事実を否認している男に対し、「自分の行動に責任を持ちなさい」と一喝した。

フランス史上最悪の性犯罪者の一人、ドミニク受刑者は10年以上にわたり、ジゼルさんの意識を鎮静剤で失わせ、自ら性的暴行を加えたり、インターネットで募った男たちに性的虐待させたりしていた。2024年12月に結審した一審では、ドミニク受刑者を含む51人の男が有罪判決を受けた。ドミニク受刑者は最高刑の拘禁20年を言い渡されたが控訴していない。

ジゼルさんは匿名の権利を放棄し、裁判を通して威厳を保ち毅然（きぜん）とした態度を貫いたことで、フェミニストの英雄となり、男性による性暴力と闘う女性たちの象徴となった。

現在、有罪判決を受けた51人の中で唯一、拘禁9年を言い渡されたフサメティン・ドガン被告（44）だけが一審判決を不服として控訴。自分もドミニク被告の被害者だとして無実を主張している。

だが、性暴力において恥ずべきは被害者ではなく加害者だと主張してきたジゼルさんは南仏ニームで6日に始まった公判の3日目、ドガン被告の主張をきっぱりと否定。

「あなたは断じてペリコ氏の被害者ではない。自分の行動に責任を持ちなさい。あなたを恥ずかしく思います！」「唯一の被害者は私です」と述べた。

さらに、「私があなたに同意を与えたのはいつですか？」「決して同意したことはありません」と続けた。

公判が始まって以来、出廷するたびに拍手喝采を浴びてきたジゼルさんは、二度と法廷に戻りたくないと語った。

「私は被害を受けたが、この破滅から立ち直らなければなりません」「回復は順調です」と述べた。