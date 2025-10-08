この写真にはショッキングな表現、または18歳以上の年齢制限の対象となる内容が含まれます。 ご覧になる場合にはご了承の上、クリックしてください。

【10月8日 AFP】テキサス州兵200人が7日、イリノイ州に到着した。国防総省関係者がAFPに明らかにした。地元の民主党関係者が強く反対するシカゴへの州兵派遣に先立つ動きだ。

ドナルド・トランプ米大統領はすでにロサンゼルスや首都ワシントンに州兵を派遣している他、メンフィス、シカゴ、ポートランドにも派遣を命じている。裁判所が派遣に反対する場合には、「反乱法」の発動も示唆している。

トランプ氏は先週、民主党が支配する都市を「軍の訓練場」として利用することを提案。ロサンゼルスでの混乱やワシントンでの犯罪の深刻さを誇張し、自らの判断を正当化したと指摘されている。

テキサスから派遣された部隊は「連邦の機能、職員、財産を保護する」任務の一環としてイリノイ州に送られたと、匿名を条件に国防総省関係者が述べた。派遣期間は当初60日間とされている。

イリノイ州への州兵派遣計画をめぐっては、民主党のJB・プリツカー知事が強く反発している。同氏は「イリノイ州には絶対に来るべきではない」と述べ、州政府の意向に反して派遣されることは「侵略」に等しいと非難した。

トランプ氏は週末、シカゴに700人の州兵を派遣することを承認したが、これに対しイリノイ州当局は「政敵を罰するために軍を利用している」として提訴した。(c)AFP