この写真にはショッキングな表現、または18歳以上の年齢制限の対象となる内容が含まれます。 ご覧になる場合にはご了承の上、クリックしてください。

【10月8日 AFP】世界最高峰エベレストに近いチベット高原で先週末、大雪に見舞われ立ち往生していた登山客とガイドら約1000人が無事に帰還した。中国国営メディアが報じた。

中国最西端のチベット高原への観光客は近年増加しており、国慶節（建国記念日）に当たる10月1～8日の8連休には、アウトドア愛好家たちが有名なトレッキングスポットに押し寄せた。

だが、先週末に発生した猛吹雪によりキャンプが雪に埋もれ、移動が困難になったため、消防隊、馬、ヤク、ドローンなどを投入して大規模な救助活動が行われた。

国営新華社通信は7日夜、「登山客580人と、地元ガイドやヤク飼いを含む300人以上の人員が近くの村に無事到着した」と報じた。

新華社は、「地元職員は秩序正しく帰還の手配を進めている」と伝え、さらに登山客約10人が救助隊によって中継基地まで搬送されたと付け加えた。

登山客らの無事な帰還により、チベット高原での救助活動は終了したが、予期せぬ過酷な気象条件により、周辺地域ではさらなる被害が発生している。

隣接する青海省の山岳地帯では、登山客1人が低体温症と高山病で死亡したと国営メディアが6日、報じた。

国境を越えたネパールとインドでは、豪雨による土砂災害と洪水で70人以上が死亡したと当局が6日、発表した。救助隊は、人里離れた山岳地帯にある孤立した集落への到達に苦慮している。(c)AFP