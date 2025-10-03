【10月3日 AFP】ドイツのミュンヘン空港で複数の無人機が目撃されたことを受け、17便が欠航した。3日未明に警察当局が発表した。

ミュンヘン空港では2日夜、フライトがキャンセルされたため約3000人が足止めされた。空港の発表によると、到着予定だった15便もシュツットガルトやニュルンベルク、フランクフルト、オーストリアのウィーンなど他都市に迂回した。

運行再開の時間については明言されていない。

警察発表によると、グリニッジ標準時（GMT）2日午後7時30分（日本時間3日午前4時30分）ごろ、そしてその1時間後に、複数人が空港周辺で無人機を目撃した。これを受けて同空港の2本の滑走路が1時間閉鎖されたという。

当局は無人機の出所を特定するための捜査を開始しているが、報道担当は「種類や数についての情報は得られていない」と述べている。

デンマークやノルウェー、ポーランドといった欧州の各空港でも、未確認の無人機による空港の閉鎖などが相次いでいる。ルーマニアやエストニアはロシアを非難しているものの、ロシア側はこの主張を一蹴している。(c)AFP