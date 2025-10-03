この写真にはショッキングな表現、または18歳以上の年齢制限の対象となる内容が含まれます。 ご覧になる場合にはご了承の上、クリックしてください。

【10月3日 AFP】25MLBは2日、ワイルドカードシリーズ（WCS、3回戦制）第3戦が各地で行われ、シカゴ・カブスは3-1でサンディエゴ・パドレスを下し、シリーズ戦績2勝1敗としてナ・リーグ地区シリーズ（NLDS、5回戦制）進出を決めた。

カブスは2回、パドレスの先発ダルビッシュ有を攻め立てて無死満塁のチャンスを迎えると、ピート・クロウアームストロングの適時打と押し出し四球で2点を先制した。

7回にはマイケル・ブッシュのソロ本塁打で3点目を挙げると、パドレスの追撃を9回先頭のジャクソン・メリルのソロ弾のみに抑え込み、逃げ切った。

地区シリーズではミルウォーキー・ブルワーズと対戦する。

一方、デトロイト・タイガースは6-3でクリーブランド・ガーディアンズを下し、こちらも2勝1敗としてア・リーグ地区シリーズ（ALDS、5回戦制）に進出した。

7月には15.5ゲーム差をつけて首位に立っていたア・リーグ中地区のタイトルを、直接対決で5連敗を喫するなどして最終的にガーディアンズに譲るという大失速を見せたタイガースだったが、これで波乱のシーズンを続行することになった。

地区シリーズでは西地区を制したシアトル・マリナーズと対戦する。(c)AFP