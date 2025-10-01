【10月1日 AFP】ポルトガル政府は9月30日、極右の支持を得て、入国を困難にするより厳しい移民法を承認した。

右派と極右の支持を受けた移民法は、昨年7月に議会で可決されたものの、マルセロ・レベロデソウザ大統領が憲法裁判所が家族呼び寄せ条項を違憲と判断したことを理由に拒否権を行使した法案の修正版だ。

政府のアントニオ・レイタオ・アマロ報道官は、「無責任な移民の時代は終わった」と述べ、「人道的な社会統合のために移民の流入を管理・規制する」必要性を強調した。

今後、移民が家族を呼び寄せる権利は、ポルトガルに少なくとも2年間合法的に居住した後にのみ適用される。

ただし、法律上の婚姻関係にあるカップルについて期間を短縮する例外規定や、未成年の子どもについて期間を完全に免除する例外規定も盛り込まれている。

求職ビザを取得できるのは、高度な人材のみとなる。

ポルトガル在留外国人国籍・地域別で最も多いブラジル人は、観光ビザで入国後、在留資格を就労ビザや永住ビザに変更し正規移民になれる制度の恩恵を受けられなくなる。

7月に可決された一連の措置には、不法移民の取り締まりと強制送還を任務とする新たな警察部隊の設置も規定されている。

2024年末時点で、ポルトガルの在留外国人数は150万人以上だった。総人口約1040万人の約15%に相当し、2017年の約4倍に膨れ上がっている。(c)AFP