【9月30日 AFP】ドナルド・トランプ米大統領は29日、全米国人に万能の医療設備「メッドベッド」へのアクセスを約束するフェイク動画を投稿し、その後取り下げた。AIで生成されたとみられる動画では、広く否定されている陰謀論に触れており、ネット上で強い反発を招いた。

トランプ氏は27日に自身のSNS「トゥルース・ソーシャル」にこのディープフェイク動画を投稿し、その後取り下げた。米フォックスニュースの一部分のように編集された動画では、義理の娘ララ・トランプ氏がホワイトハウスによる架空の「画期的な新たな医療システム」の立ち上げを宣伝していた。

この中でトランプ氏は「すべての米国人が間もなく自分のMedBedカードを受け取る」と大統領執務室から発表し、「一流医師が率いる新しい病院」「最先端の技術を備えた病院」へのアクセスを保証すると主張している。

ただ問題は、そのような病院は実際には存在しないということだ。

MedBedとは、極右グループや「Qアノン（QAnon）」陰謀論運動の間で信じられている架空の未来医療機器で、陰謀論の支持者はそれが喘息から癌まであらゆる病気を治すことができると言っている。

一部のQAnon支持者は、「MedBed」技術がジョン・F・ケネディ大統領を暗殺後何年も生かし続けたと信じており、それが政府の一部勢力によって一般市民から意図的に隠されているとしている。

動画は、AI生成であることを明示しないままSNSで広く拡散し、トランプ氏からの説明は一切ないままだ。ホワイトハウスも現時点でAFPの取材に応じていない。

また、ネット上では「トランプMedBed」ゴールドカードを販売するサイトへのリンクも広まっており、価格は599ドル（約8万9000円）から4999ドル（約74万円）と表示されている。

デラウェア州の法人にリンクされたそのサイトは、大統領の写真と「Save America（アメリカを救え）」のスローガンを掲げたカードを「他の愛国者やトランプ支持者への完璧なギフト」として宣伝していた。

監視団体「メディアマターズ」のマシュー・ガーツ上級研究員はX（旧ツイッター）で「もし『MedBed』技術が本物であれば、それは世代を超えた最大の医療進歩となるだろう」と述べた上で、「トランプ氏は、なぜ主要な政策発表を行うチャンネルを使ってそれを示唆し、なぜその後削除したのかを説明するべきだ」と指摘した。

米FOXニュースは、偽のセグメントが「米FOXニュースチャンネルや他の米FOXニュースメディアプラットフォームで放送されたことはない」と説明している。(c)AFP