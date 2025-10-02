【10月2日 CGTN Japanese】中国国家広播電視総局の関係者が、25日に開かれた記者会見で「2021年から2025年、国産ミニドラマのユーザー規模と市場規模のいずれもが急成長した」と説明しました。

市場調査機関によると、中国のミニドラマユーザーの規模は今年7月時点で6億9600万人に達しました。2024年に500億元（約1兆円）だった年間市場規模は、2025年にはさらに大きな飛躍を遂げると見込まれています。

ミニドラマは、題材がこれまで以上に豊富になり、作り込みがより精巧になるという発展の傾向を示しています。各地政府はミニドラマという新業態への支援を強化しており、全国ですでに14の省・自治区・直轄市がミニドラマ発展支援政策を打ち出し、資源の統合や創作の指導などを通じてミニドラマの質の高い発展を後押ししています。

関係部門は発展の秩序をさらに規範化するために、「ミニドラマ管理弁法」の策定を進めており、「部門規章」という形式の規則として公布する計画です。また、特別対策と常態化した監督管理を実施し、違反した作品を速やかに取り締り、「横柄で強気な上司やボス」式の人物設定や、「とんでも展開」のストーリー、「つりタイトル」により視聴者を強引に集めようとするなどの問題の是正を図っていくとのことです。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

