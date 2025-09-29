【9月29日 AFP】デンマーク運輸省は28日、欧州連合（EU）首脳会議が今週開催されるのに伴い、安全確保のため全国で民間無人機の飛行を禁止すると発表した。

22日以降、デンマークでは各地で未確認無人機の目撃情報が相次いでおり、複数の空港が閉鎖された。デンマークはロシアの関与を示唆しているものの、ロシア側はこれを否定している。

デンマーク陸軍は、27日に2日連続で軍事施設上空に無人機が確認されたとしている。

トーマス・ダニエルセン運輸相は声明で、無人機の飛行禁止措置により「敵対的なドローンと合法的なドローンが混同されるリスクを排除できる」と述べた。

またピーター・ホメルゴー法相は同じ声明の中で、禁止措置の目的は警察や他の当局の業務を簡素化することだとし、「警察は警戒態勢にあり、当局は必要な場所に力を集中させて、デンマーク国民と来訪者の安全を守らなければならない」と述べた。

デンマーク警察は27日、一般市民から500件以上の無人機飛行に関する通報を受けたものの、そのほとんどは重要性がないとして却下されたという。

EU首脳会議は、首都コペンハーゲンで10月1日と2日に開催される。(c)AFP