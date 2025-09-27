この写真にはショッキングな表現、または18歳以上の年齢制限の対象となる内容が含まれます。 ご覧になる場合にはご了承の上、クリックしてください。

【9月27日 AFP】ドナルド・トランプ米大統領は26日、米マイクロソフトに対し、民主党政権で高官を務めたリサ・モナコ氏を同社の国際渉外担当のトップから解任するよう求めた。

再就任以来、自身の政敵とみなす人物らに対して制裁的な措置を講じている共和党のトランプ氏は、自身のSNS「トゥルース・ソーシャル」に、「私の意見では、マイクロソフトは直ちにリサ・モナコの雇用を終了すべきだ」と投稿した。

25日には、トランプ氏を批判してきた連邦捜査局（FBI）のジェームズ・コミー元長官が2件の罪で起訴されている。

解雇を求める中でトランプ氏は、モナコ氏がジョー・バイデン政権下で司法副長官を務めていたことに言及し、その時期に自身に対する刑事訴追が行われたと指摘した。

「モナコ氏がマイクロソフトの国際渉外担当のトップという非常に高位の役職に就き、極めて機密性の高い情報にアクセスできる立場にあることは衝撃的だ」と記し、「彼女は米国の国家安全保障にとって脅威であり、特にマイクロソフトが米政府と結んでいる重要な契約を考慮すればなおさらだ」と続けた。(c)AFP