【9月30日 CGTN Japanese】中国工業情報化部の発表によると、現在、中国では5G携帯電話ユーザーの契約数は11億件を上回り、5Gはすでに各業界に幅広く浸透しています。

統計データによれば、今年8月末時点で、中国の5G携帯電話ユーザーの契約数は11億5400万件に達し、携帯電話全体の63.4%を占めました。また、5G基地局は464万6000カ所に達し、モバイル基地局全体の36.3%を占めました。

工業情報化部の鍾志紅チーフエンジニアによると、現在、5Gは中国の国民経済の86の業界をカバーしており、「5Gプラス」産業インターネット・プロジェクトは1万8500項目を上回り、製造業のインテリジェント化、グリーン化モデル転換を後押しする重要なエンジンとなっています。また、「人工知能（AI）プラス」は新産業、新業態、新モデルの育成と導入につながり、いわゆる「3新経済」の成長額は24兆元（約500兆円）以上に達したと見込まれています。

中国は5Gの急成長に拍車をかける一方、5Gの共同建設と共有にも取り組んでいます。5Gの共同建設と共有とは、複数の通信事業者や機関が共に5G通信ネットワークの施設を整備しながら、それらの施設によるサービスを共有し、建設の効率化やコストの削減を図ることです。現在、中国は世界最大規模の共同建設と共有ネットワークを構築しています。中国電信集団（チャイナ・テレコム）共同建設共有ワーキンググループの張境涛処長によると、共同建設・共有の5G基地局は延べ150万カ所を超え、5Gの信号は全国の郷・鎮をカバーしており、共同建設・共有事業により、3800億元（約7兆9000億円）以上の投資が節約され、毎年1300万トン以上のCO2排出削減を実現しているということです。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

