【9月28日 東方新報】9月20日から21日にかけて、第3回「チャイナフェスティバルin九州・国慶節中国文化デー」（以下「チャイナフェス九州」）が福岡市中心部の天神中央公園で盛大に開催された。本イベントは「チャイナフェスティバル九州実行委員会」が主催し、2023年の初開催以来、福岡在住の華僑・華人から大きな支持を受けるとともに、日本社会が華人コミュニティや現代中国に触れる新たな窓口となっている。

今年のチャイナフェス九州では、天神中央公園の大舞台周辺に58のグルメ・特産品ブースが並び、新中国成立以来最大規模となるチベット自治区（Tibet Autonomous Region）からの民間訪日団を迎えた。60名を超えるチベット代表団は、華やかな歌舞を披露し、チベット高原ならではの特産品を紹介したほか、福岡の地元企業との交流や商談も行った。

開幕式には、中華人民共和国駐日本国特命全権大使の呉江浩（Wu Jianghao）氏、総領事の陳巍（Chen Wei）氏、公使参事官の張漪波（Zhang Yibo）氏、中国駐福岡総領事の楊慶東（Yang Qingdong）氏のほか、日本側からは福岡県国際局局長の平野祥司（Shoji Hirano）氏、福岡県議会議員の花田尚彦（Naohiko Hanada）氏、さらに福岡県内各市の市長らが出席した。

呉江浩大使はあいさつで、日本全国から福岡に集まった中日両国の来場者を歓迎。「福岡は古代から中国大陸や朝鮮半島との交流の重要な架け橋でした。本日、九州国立博物館で遣唐使の帆船模型を拝見し、非常に感慨深く思いました。この交流の精神が新しい時代においても両国で受け継がれることを願っています」と述べた。

また、福岡県知事の服部誠太郎（Seitaro Hattori）氏は書面でメッセージを寄せ、1992年に江蘇省（Jiangsu）と友好提携を結んで以来、環境・経済・青少年・文化など幅広い分野で交流を重ねてきたことを紹介。「今日の舞台をきっかけに、両地域の友好協力関係がさらに深まることを期待します」と述べた。

チベット自治区対外経済貿易協会会長のラバ・チュレ氏は、「今年は27の企業を福岡に連れてきました。出展品にはチベット高原のヤク製品や特色あるワインなどがあります。この場を通じて、多くの日本の皆さんにチベットならではの商品を知っていただきたい。また、中国各地の文化的活力を理解し、さらに幅広い企業との信頼と協力を深めていただければ」と語った。

会場では香ばしい料理のブースや多彩なチベット装飾品・特産品、そして華やかな舞台パフォーマンスが地元住民や観光客を惹きつけた。二日間のイベントでは、チベット自治区歌舞団が舞踊「杏子の林」を披露し、日本でも人気なチベット族の歌手・アラン（alan）さんが「ナムツォ湖」などの名曲を熱唱。中国で全国的に人気を博したテレビドラマ『排球女将（燃えろアタック）』の主人公「小鹿ジュン」役の荒木由美子（Yumiko Araki）さんがドラマのテーマソングを歌い、舞踊家の孝藤左近（Sakon Takafuji）・孝藤右近（Ukon Takafuji）兄弟が祝祭を題材にした歌舞伎「連獅子」を披露するなど、盛り上がりを見せた。

呉大使は開幕式会場で「東方新報（Toho Shinpo）」の取材に応じ、「チャイナフェスティバル」シリーズが東京、札幌、仙台、福岡と日本各地に広がっていることに触れ、「こうした文化交流は規模が大きいほど良く、参加者が多いほど良い。日本社会が文化を通じて中国に近づくだけでなく、現代中国人のリアルな生活や精神面を知り、さらに各地域の経済発展や民族の姿を理解できる」と語った。

今回のチャイナフェス九州は二日間で約10万人の来場者を集めた。イベント総責任者であり、九州華僑華人社団連合会会長の奥萨卓玛（Aosa Zhuoma）氏は、「来場者の皆さんが、この和やかな祭典の雰囲気の中で中国に近づき、中国を理解し、中国を好きになり、中華文化の奥深さと多様性を感じてもらえれば」と述べた。今回のイベントはチャイナフェスティバル九州実行委員会の主催で、中華人民共和国駐福岡総領事館、福岡県、福岡市政府の強力な後援を得て開催された。(c)東方新報/AFPBB News

