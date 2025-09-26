この写真にはショッキングな表現、または18歳以上の年齢制限の対象となる内容が含まれます。 ご覧になる場合にはご了承の上、クリックしてください。

【9月26日 AFP】英国のキア・スターマー首相は25日、ドナルド・トランプ米大統領がロンドンのサディク・カーン市長について、同市にシャリア（イスラム法）を導入したがっていると主張したことについて、「ナンセンス」だと一蹴した。

トランプ氏は23日、ニューヨークで開催された国連総会での演説で、「ロンドンを見れば、ひどい市長がいる。とんでもなくひどい市長だ。ロンドンは変わってしまった、変わり果ててしまった」と主張。

「今やシャリアを導入したがっている。しかし、あなたは（イスラム教国ではない）異国にいるのだから、そんなことはできない」と付け加えた。

スターマー氏はロンドンで記者団に対し、今月の国賓訪問が無事成功したにもかかわらず、トランプ氏とは意見の相違が「いくつかある」と語った。

「これもその一つだ。シャリア導入などという発想はナンセンスだ。サディク・カーン氏は非常に立派な人物で、実際に重大犯罪の減少に寄与している」「先週の国賓訪問は良いものだったが、この点については同意できない。シャリアに関する発言はばかげている」と述べた。

スターマー氏率いる中道左派・労働党に所属するカーン氏は、長年にわたってトランプ氏と非難の応酬を繰り広げている。

2016年からロンドン市長を務めているイスラム教徒のカーン氏は同年、一部のイスラム教国からの入国禁止を提案したトランプ氏（当時大統領候補）を批判した。

2019年のトランプ氏による初の英国国賓訪問に先立ち、カーン氏はトランプ氏を「1930年代と40年代の欧州の独裁者たち（ドイツのアドルフ・ヒトラーやイタリアのベニト・ムソリーニら）」になぞらえた。

トランプ氏の「シャリア導入」発言を受けカーン氏は、「トランプ大統領はレイシスト（人種差別主義者）で、セクシスト（性差別主義者）で、ミソジニー（女性蔑視）で、イスラモフォビック（イスラム教嫌い）であることを示したと思う」と述べた。(c)AFP