【10月6日 People’s Daily】フランスに本社を置く多国籍市場調査会社「イプソス（Ipsos）」や米国系のデータ分析・世論調査企業「モーニング・コンサルト（Morning Consult）」など国際世論調査機関の調査によると、最近中国に対する世界の好感度が持続的に上昇しているという。

このところ、外国人観光客の中国旅行人気は高まり続け、中国の映画やドラマはますます人気を集め、海外の投資機関は中国の資産にいっそう強い関心を示している。海外メディアは、中国の国際的イメージが「神秘」から「魅力的」へと変化し、中国がますます「クール」になっていると指摘する。

「来る前の中国は謎の国だったが、来てからは中国のファンになった」、一方的ビザ免除政策の対象国は47か国に拡大し、240時間のトランジットビザ免除政策の適用国は55か国に拡大した。「思い立ったらすぐに行ける」中国旅行で、無数の外国人観光客が中華文化の自発的な発信者となり、リアルで身近な文化的接触が「認知の殻」を打ち破り、心の共鳴と共振を実現している。

中国の国際的な好感度が着実に上昇している背景には、激動する世界で中国が安定性と建設的な役割を発揮していること、そして中国自身の発展と進歩がもたらす魅力がある。

■好感度の上昇は、「安定」と「前進」にある

保護主義の台頭がもたらす不確実性に直面し、中国は「正義を行う」という姿勢を堅持し続け、質の高い発展を揺るぎなく推進し、高水準の対外開放を断固として拡大させている。

今年第1四半期、中国の国内総生産（GDP）は前年同期比5.4%増加した。1月から5月までの貨物貿易の輸出入総額は前年同期比2.5%増加した。中国経済は困難に直面しても前進し、世界経済の重要なエンジンであり続けている。世界は一貫した「中国のリズム」を感じ取っている。外部の雑音によって針路を変えることなく、短期的な変動に足並みを乱すことなく、確固たる戦略的な姿勢とゆとりある自信に満ちている。

これまでに、中国は30の国と地域との間で23の自由貿易協定を締結し、アフリカの国交を有する53の国々からの輸入貨物全品目に対して関税を完全撤廃し、高品質な「一帯一路」共同建設のパートナーシップは拡大を続けている。世界は拡大し続ける「中国のチャンス」を目撃している。中国には世界に向けて胸襟を開く包容力だけでなく、開放的な具体的な政策があり、中国式現代化は全世界の発展に向け持続的にパワーを供給している。

■好感度の上昇は、「責任を果たす」姿勢と「責任を担う」姿勢にある

単独行動主義の台頭が引き起こした動揺と不安に直面し、中国は平和的発展、協力とウィンウィンの人間社会の正しい道を固く守っている。

最近開催された二つのサミットを比較すると、G7サミットがまだ「小さな庭を高い壁で囲う」ような姿勢で衝突と対抗を煽っている間に、カザフスタンの首都アスタナ（で開催された「第2回中国・中央アジアサミット」では、100以上の協力合意が達成され、中国と中央アジア諸国は手を携えて地域の高品質な発展を推進し、共同の現代化に向けて歩みを進め、多国間主義を断固として擁護し、国際的な公平と正義を維持している。



一部の国の一方的な霸権や暴虐に対し、中国は「三大グローバル・イニシアティブ（発展・安全・文明）」を断固として実践し「人類運命共同体」の構築を推進している。

「中国は理性的で、強力で、信頼できるパートナーだ。中国がもたらすのは安定性だけでなく、持続可能な未来への希望だ」、マレーシアのアンワル・イブラヒム（Anwar Ibrahim）首相は心からの称賛を示している。

■好感度の上昇は、「新しさ」と「頑張り」にある

「これは活力とイノベーション精神に満ちた社会だ」、英国の新聞のデイリー・テレグラフ（Daily Telegraph）紙の記者は中国で1か月取材した後、このように感嘆した。中国はイノベーション駆動型の発展を堅持し、新たな生産力の育成を加速させ、科学技術イノベーションの分野で世界の目を見張らせている。

革新を志す中国は「未来感に満ち」、強靭な回復力を示し、世界に「頑張れば必ず勝つ」の精神を感じさせ、挑戦を恐れず、新たな道を切り開く気概を目の当たりに見せ、冷静で持続的な努力の姿勢を実感させている。このような精神の基盤が、ますます多くの尊敬と承認を勝ち取っている。

中国は開放と協力を堅持し、イノベーションの成果の共有によって世界共同の発展を促推し進め、各国と共に「星辰大海」(天空の星と大海原、歌の題名、宏大な空間を表す比喩)の夢を追い求める。

中国は、人びとと共に歩むという自然な魅力を、世界に向けて放っている。

■好感度の上昇は、「重厚さ」と「親しみやすさ」にある

最近人気が爆発したぬいぐるみ「LABUBU（ラブブ）」であれ、すでに世界中で無数のファンを獲得したアニメやゲームの主人公「哪吒」や「悟空」であれ、これらのキャラクターは現代の創造性と科学技術的な表現が融合され、世界の「文化地図」の上に「東方の潮流」を巻き起こし、異文化交流の素晴らしい物語を紡いでいる。

中国のグローバルな好感度の向上は、中国と世界との善良な相互作用、中国の理念への世界的な共鳴、中華文明の素晴らしい魅力、そしてますます広がりを見せる中国式現代化の道を示している。

結局のところ、「ゼロサムゲーム」の思考は世界の発展の足かせとなっている。一方で、「人類運命共同体」の共同建設という理念と実践は、世界に新たな道を切り開き、持続可能な発展の原動力を注入し、深遠な思想と生き生きとした実践の魅力を放っているのだ。(c)People’s Daily /AFPBB News

