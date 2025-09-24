この写真にはショッキングな表現、または18歳以上の年齢制限の対象となる内容が含まれます。 ご覧になる場合にはご了承の上、クリックしてください。

【9月24日 AFP】タイの首都バンコクで24日、道路が陥没する事故があり、近隣住民は避難を余儀なくされた。

現場は、バンコクの住宅街にある警察署とワチラ病院のすぐ前。道路が深さ約50メートル陥没し、電柱が倒れ、破裂した水道管から水が噴き出しているのをAFP記者が確認した。

警察官と市の職員数十人が現場を封鎖する中、穴の縁では危うく難を逃れたピックアップトラックが揺れていた。

バンコク防災局の局長は現場でAFPの取材に対し、今回の陥没事故は最近の豪雨と水道管の漏水に関連している可能性が高いとの見方を示した。

「水道管から漏れた水が道路下の土壌を侵食したためにこのような事故が起きた」「浸食された土砂の一部が建設中の地下鉄駅に落下し、崩落を引き起こした」と述べ、死傷者は確認されていないと付け加えた。

現場の地下では地下鉄の建設工事が行われており、国営のタイ大量高速輸送公社（MRTA）は崩落の原因を調査するとしている。

崩落現場に面した警察署から職員らが避難したという。

警察幹部は、近隣の集合住宅にも避難を命じたと述べた。(c)AFP