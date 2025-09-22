この写真にはショッキングな表現、または18歳以上の年齢制限の対象となる内容が含まれます。 ご覧になる場合にはご了承の上、クリックしてください。

【9月22日 AFP】テニスの欧州選抜と世界選抜の対抗戦、レーバー・カップは21日、米カリフォルニア州サンフランシスコで最終日が行われ、世界選抜が15-9で欧州選抜を下し、3度目の優勝を飾った。

2日目の4試合すべてを落とし、3-9とリードを許してこの日を迎えた欧州選抜は、第1試合でカルロス・アルカラス（スペイン）とキャスパー・ルード（ノルウェー）のペアが7-6 （7/4）、6-1でライリー・オペルカとアレックス・ミケルセンの米国ペアを下して点差を縮めたが、第2試合でヤクブ・メンシク（チェコ）がアレックス・デミノー（オーストラリア）に3‐6、4‐6の完敗を喫した。

第3試合ではアルカラスが6-2、6‐1でフランシスコ・セルンドロ（アルゼンチン）に勝利して再びその差を詰めたものの、最終戦でテイラー・フリッツ（米国）がアレクサンダー・ズベレフ（ドイツ）を6‐3、7‐6（7/4）で退けた。

レジェンドのロジャー・フェデラー氏が設立した大会は、これで欧州選抜の5勝3敗となった。来年の大会は英ロンドンで行われる。(c)AFP