【9月21日 AFP】ポーランドの不動産グループ「アーチグループ」は、経営するホテルで子どもを授かった利用客向けにインセンティブを提供し、同国の出生率低下問題に対応する一策としている。

国内に23のホテルと多数の建物を所有する同グループの公式ホームページでは、ポーランドの出生率が12年間にわたって低下していることに触れ、人口減少の問題を指摘している。

ホテルでは今回、その傾向を逆転させる取り組みとして、「ホテル滞在期間中の妊娠」を証明できるカップルに「特別な無料サービス」を提供するプログラムを開始した。インセンティブの一例として、施設での洗礼式を挙げている。

さらに、同社で不動産を購入し、その後に子どもを出産したカップルには、1万ズウォティ（約40万円）のボーナスが提供される。

プログラム「アーチ・ジェネレーションズ」は、「男女のカップル」を対象とし、少なくとも一方が成人のポーランド市民で国内に居住していることを条件としている。

国立統計局GUSの報告によると、6月末時点でのポーランド人口は約3740万人で、2015年より100万人少ない。

また、2024年には出生数が死亡数を15万7000人下回り、この傾向は今後も続くと見込まれている。(c)AFP