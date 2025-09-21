【9月21日 AFP】ラグビー、パシフィック・ネーションズカップは20日、米ユタ州ソルトレークシティーのアメリカ・ファースト・フィールドで決勝が行われ、日本は27-33でフィジーに敗れ、昨年大会に続いて優勝を逃した。

日本は5分に江良颯が先制トライを決めると、20分には李承信のペナルティーゴール（PG）が決まって10-0とリードを奪った。

しかし、直後にフィジーのトライとコンバージョンで追い上げられると、31分、35分、40分と立て続けにトライを奪われ逆転を許した。

後半に入りジョジ・ナソバにこの日2本目のトライを許し、10-33とリードを広げられた日本は、47分に中楠一期、60分に江良がトライを奪取。その後フィジーにシンビンが出る中、李が2本のPGを決めたものの、追い上げは届かなかった。

日本の主将ワーナー・ディアンズは「少し失望している。前半にリードを許しすぎて、後半に取り返しきれなかった」「それでも選手たちの戦いぶりは素晴らしかった」と語った。

エディー・ジョーンズ・ヘッドコーチ（HC）は「これは決勝戦。求める結果が得られなければポジティブなことなどない」とし、「若いチームにとっては厳しい試練。後半はよくプレーしたが、前半でフィジーに大きなリードを許してしまった」と述べた。

昨年大会決勝でも日本はフィジーに敗れており、通算4度目のタイトル獲得をまた逃した。

一方でフィジーは、2015～18年に達成した4年連続優勝以来となる連覇を達成している。(c)AFP