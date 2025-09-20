この写真にはショッキングな表現、または18歳以上の年齢制限の対象となる内容が含まれます。 ご覧になる場合にはご了承の上、クリックしてください。

【9月20日 AFP】第20回世界陸上東京大会は19日、男子200メートル決勝が行われ、ノア・ライルズ（米国）がウサイン・ボルト（ジャマイカ）に並ぶ同種目4連覇を果たした。

100メートルで銅メダルとなっていたライルズは、自身の「得意種目」とする200メートルで19秒52を記録。ケネス・ベドナレク（米国）が19秒58で銀メダル、ブライアン・レベル（ジャマイカ）が19秒64で銅メダルを獲得した。

ボルトは2009～15年にかけて200メートルを4度制覇しているが、ライルズは「2027年に200メートルで5個目のタイトルを獲得する唯一の男になるのが待ちきれない」と意気込みを語っている。

女子200メートル決勝では、メリッサ・ジェファーソンウッデン（米国）が優勝を飾り、女子としては13年大会のシェリー・アン・フレイザー・プライス（ジャマイカ）以来となる短距離2冠を達成した。

21秒68で大差をつけて勝利を飾ったジェファーソンウッデンに続いて、エイミー・ハント（英国）が22秒14で銀メダル、大会連覇中だったシェリカ・ジャクソン（ジャマイカ）が22秒18で銅メダルを獲得した。

男子400メートルハードル決勝では、ライ・ベンジャミン（米国）が大会初制覇を飾った。ベンジャミンはフィニッシュ後、隣のレーンのハードルに接触して移動させたとしていったん失格となったものの、米国側の抗議が認められてタイトルを獲得した。

女子400メートルハードル決勝は、世界記録保持者シドニー・マクラフリンレブロニ（米国）が欠場する中、フェムケ・ボル（オランダ）が優勝した。

男子三段跳び決勝は、最終6本目でアンドレア・ダラバレ（イタリア）が一時トップに立つ中、最終跳躍者のペドロ・パブロ・ピカルド（ポルトガル）が17メートル91の大ジャンプを披露して逆転優勝を飾った。(c)AFP