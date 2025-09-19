この写真にはショッキングな表現、または18歳以上の年齢制限の対象となる内容が含まれます。 ご覧になる場合にはご了承の上、クリックしてください。

【9月19日 AFP】米大リーグ（MLB）のロサンゼルス・ドジャースは18日、クレイトン・カーショウ投手（37）が今季限りで現役を引退すると発表した。

カーショウのレギュラーシーズン最終登板は、19日に行われるサンフランシスコ・ジャイアンツ戦で、先発登板が予定されている。

ドジャース一筋18年でこれまでに通算222勝を挙げ、今年7月には史上20人目となる通算3000奪三振を達成しているカーショウは、ワールドシリーズでは2度の優勝を経験し、最優秀投手賞のサイ・ヤング賞には3度選出されるなど、野球殿堂入りが確実視されている。

昨季はけがで苦しんだものの、今季は20試合に先発して10勝2敗、防御率3.53を記録しており、ドジャースも優勝に向けて戦いを続けている。

カーショウは2006年にドラフト全体7位でドジャースから指名を受けると、08年には新星としての地位を確立。11年にオールスター初選出を果たすと、同年に自身初のサイ・ヤング賞を獲得した。

11年から4年連続で最優秀防御率を記録し、13年と14年にサイ・ヤング賞に輝くと、14年はナ・リーグのシーズン最優秀選手（MVP）も獲得した。

プレーオフの登板では08～19年までの32登板で9勝11敗、防御率4.43と厳しい成績に終わっていたが、20年のポストシーズンでは4勝を挙げ、自身初のワールドシリーズ制覇を果たした。(c)AFP