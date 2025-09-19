この写真にはショッキングな表現、または18歳以上の年齢制限の対象となる内容が含まれます。 ご覧になる場合にはご了承の上、クリックしてください。

【9月19日 AFP】ドナルド・トランプ米大統領は、歴史的な英国への国賓訪問の最終日となった18日、キア・スターマー首相と会談した後、ロシアのウラジーミル・プーチン大統領に「本当にがっかりさせられた」と述べた。

ロンドン郊外ウィンザー城での式典でチャールズ国王に歓迎された翌日、トランプ氏はスターマー氏と共同記者会見で、他の指導者たちに浴びせてきたような厳しい批判は避けたが、スターマー氏が移民抑制のために軍を投入する可能性を示唆した。

一方、スターマー氏はウクライナ問題でトランプ氏と欧州諸国との溝を埋めようと、プーチン氏への圧力強化を求めた。

長年プーチン氏と友好関係を築いてきたトランプ氏は、紛争を続けるプーチン氏を非難。

「私とプーチン大統領との関係からたやすいことだと思っていたが、彼には失望させられた」「本当にがっかりさせられた」と述べた。

トランプ氏は欧州諸国に対しロシア産原油の購入をやめるよう促し、「原油価格が下がれば、プーチン大統領は戦争から手を引くだろう」と述べた。(c)AFP