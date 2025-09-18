この写真にはショッキングな表現、または18歳以上の年齢制限の対象となる内容が含まれます。 ご覧になる場合にはご了承の上、クリックしてください。

【9月18日 AFP】米ABCテレビは、保守系インフルエンサー、チャーリー・カーク氏射殺事件の動機に関する発言をめぐり司会者のジミー・キンメル氏に批判されたことを受け、同氏の深夜トーク番組「ジミー・キンメル・ライブ」を「無期限」で放送休止にすると発表した。

ABCの広報担当者はAFPに対し、「ジミー・キンメル・ライブは無期限で差し替えられる」と述べた。

キンメル氏は15日、は同番組のモノローグでカーク氏射殺事件について語った。

ドナルド・トランプ大統領の支持基盤である「米国を再び偉大に（MAGA）」運動に言及し、「MAGAの連中がチャーリー・カークを殺害した若者を自分たちの仲間ではないことにしようと躍起になり、政治的な得点を稼げるものを何でも利用したため、米国は先週末、以前よりもさらに悪い状況になった」と述べた。

ホワイトハウスは今週、カーク氏の殺害を受けて左翼による「国内テロ運動」とされるものを追求すると発表。そのような運動が政治的反対意見の封じる口実として利用されるのではないかとの懸念を引き起こした。(c)AFP