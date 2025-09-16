この写真にはショッキングな表現、または18歳以上の年齢制限の対象となる内容が含まれます。 ご覧になる場合にはご了承の上、クリックしてください。

【9月16日 AFP】英首相官邸は15日、同国史上最大級の極右デモでテレビ中継された演説で、米実業家イーロン・マスク氏が「危険で扇動的な言葉」を使ったと強く非難した。

13日に活動家トミー・ロビンソン氏が呼び掛けた反イスラム・反移民デモ「ユナイト・ザ・キングダム（王国を一つに）」では、最大15万人がロンドンに集結した。

マスク氏は演説で、英国会の解散とキア・スターマー首相率いる中道左派・労働党政権の交代を求めた。

また、聴衆に対し、「暴力が迫っている」と述べ、「反撃するか、死ぬかだ」と訴えた。

スターマー氏の報道官は、「英国は公正で寛容、まともな国だ。英国民が最も望んでいないのは、街頭での暴力や脅迫をあおる危険で扇動的な言葉だ」と述べた。

デモの参加者たちはウェストミンスター橋を渡って行進した後、ダウニング街近くに集結し、欧州や北米各地の極右勢力と関わりのある人物たちの演説を聴いた。

マスク氏は、「英国人であることには何か美しい点があると思う。しかし、今ここで起きているのは英国の破壊だ。浸食は当初、ゆっくりしたものだったが、制御されていない大規模な移民の流入によって急速に進んでいる」と主張。

「英政府は、罪のない人々、特に（移民に）集団レイプされている子どもたちを守れていない。国民を守るという基本的な義務さえ果たせていないとは信じられない」と付け加えた。

マスク氏は英国の政権交代を求め、「あと4年も待てない。次の選挙がいつになるか分からないが、そんなに長くは待てない」「何かをしなければならない。解散・総選挙が必要だ」と述べた。

抗議デモ中に一部の参加者が警官隊と衝突し、ロンドン警視庁によると警官26人が負傷した。

警察は15日、救急隊員への暴行、警察官への傷害、暴行、公序良俗違反などの容疑で8人を訴追したと発表した。

警察は、この騒乱に関与したとみられる11人の身元確認に協力するよう市民に呼び掛けた。

警察は、デモの参加者数を「主催者の推定を大幅に上回る11万～15万人」と推定している。

10年以上にわたり極右デモを監視してきた反人種差別団体「ホープ・ノット・ヘイト」は、ロビンソン氏を含む「著名な極右過激派が多数」がステージ上で演説したと述べた。

同団体の調査部長ジョー・マルホール氏はBBCに対し、「おそらく英国史上最大の極右デモだろう」の認識を示した。(c)AFP