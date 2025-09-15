この写真にはショッキングな表現、または18歳以上の年齢制限の対象となる内容が含まれます。 ご覧になる場合にはご了承の上、クリックしてください。

【9月15日 AFP】スペインのエルネスト・ウルタスン・ドメネク文化相は15日、来年のユーロビジョン・ソング・コンテストにイスラエルが参加する場合、スペインはイベントをボイコットすべきと語った。他の欧州諸国も参加見送りを示唆している。

スペインでは前日、首都マドリード中心部で行われた親パレスチナ抗議デモの影響で、自転車ロードレース、ブエルタ・ア・エスパーニャの最終ステージが中止となった。

デモ参加者は、レースにイスラエル・プレミアテックが出場することに反対し、警察の制止を振り切ってコースに侵入。イスラエルへのボイコットを求めて声を上げたため、大会主催者は最終ステージを中止せざるを得なくなった。

ウルタスン文化相は、「次回のユーロビジョンにイスラエルが参加しないようにしなければならない。アイルランド、スロベニア、アイスランド、そしてオランダがすでに表明しているように、イスラエルを排除できなければ、スペインも参加すべきではない」と公共ラジオで語った。

同氏によると、イスラエルの参加については、イベントの主催者である欧州放送連合（EBU）が決定権を持っている。

スペインのペドロ・サンチェス首相も5月の前回大会後に、パレスチナ自治区ガザ地区での軍事作戦を理由に、イベントからイスラエルを排除すべきだと述べていた。

ユーロビジョンは世界最大の生放送音楽イベント。今年のバーゼル大会は37か国で1億6600万人が視聴した。(c)AFP