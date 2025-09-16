【9月16日 CGTN Japanese】国慶節の大型連休（今年は10月1日〜8日、中秋節も含む）が近づくとともに、中国では航空券の予約が急増しています。オンライン旅行予約プラットフォームのデータによると、国内線航空券の検索件数は前年同期比で3割以上増加しました。

9月以降、中秋節・国慶節大型連休期間中の旅行に関する検索件数の増加率は2024年に比べて大幅に上昇し、過去1週間では前年同期比で3割以上増加しました。うち、北京、成都、上海などが最も人気が高く、北西部新疆ウイグル自治区の伊寧や南西部四川省の瀘州、北部内蒙古自治区に位置するハイラル（海拉爾）など穴場観光地の検索件数も同60%以上の増加を示しました。

中国のオンライン旅行大手、同程旅行リゾート店の銭美鳳副店長は、今年の国慶節大型連休中の国内線航空券の価格について、「平均価格は基本的に前年と同じで、いずれも連休開始時と終了時に近いほど割高で、中間は割安という特徴を示している」と述べ、有給休暇も加えてより長い休暇をとる人が多いため、10月4日から5日にかけて国内線を利用する旅行のピークを迎えるだろうと予想しました。

市民観光や帰省旅行のニーズが集中的に増加する中、中国北方の秋の気配が漂う山岳景勝地や昼夜を問わず豊富なイベントが開催される南方の庭園や古い町などの人気が高まっています。「絶景」「月見」などのキーワード検索件数は前年同期比117%増加し、山岳景勝地と庭園・古い町の観光スポットの検索件数は前月比80%以上上昇しました。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

