【9月14日 AFP】ブラジルの音楽家、エルメート・パスコアールさんが死去した。89歳だった。家族が13日、発表した。数多くの楽器やその他の物を使って音楽を生み出す能力から「音の魔術師」として知られていた。

「穏やかさと愛をもって、エルメート・パスコアールが家族と仲間の音楽家に囲まれながら霊界へ旅立ったことをお知らせします」「彼を称えたいなら、楽器、声、やかんからでもいいので、一音を宇宙に捧げてください」と家族とスタッフが署名したメッセージがインスタグラムに投稿された。

パスコアールさんは、世界的なトランペット奏者、故マイルス・デイビスさんと共演したことをきっかけに、世界的に知られるようになった。ブラジル北東部アラゴアス州生まれで、多様な楽器を自在に操り、即興演奏に卓越した才能を持つことで知られた。

ブラジル人音楽家のカエターノ・ベローゾさんは、かつて公の場で意見の相違があったことに触れつつ、「今日は天才に別れを告げる日です」とインスタグラムに投稿し、「エルメート・パスコアールはブラジル音楽史に残る最高の音楽家の一人です」とつづった。(c)AFP